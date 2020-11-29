По Горловке и Коминтерново украинские военные выпустили 18 гранат

По горловскому поселку шахты имени Гагарина ВСУ выпустили 13 гранат из автоматического гранатомета. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские военные в минувшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня По территории ДНР были выпущены 18 гранат. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В зоне обстрелов оказались районы горловского поселка шахты имени Гагарина и села Коминтерново на юге ДНР.

На горловском направлении ВСУ выпустили 13 гранат из автоматического гранатомета. На мариупольском направлении – 5 гранат из РПГ. Также применялось стрелковое оружие.

Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры.

Напомним, что с 27 июля в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полеты БЛА.

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