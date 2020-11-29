Донецк
Еще
Радио
Донецк
Еще
Радио
Донецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

По Горловке и Коминтерново украинские военные выпустили 18 гранат

ВСУ за сутки три раза нарушили режим прекращения огня
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
КомментироватьОставить комментарий
По горловскому поселку шахты имени Гагарина ВСУ выпустили 13 гранат из автоматического гранатомета. Фото: Пресс-центр штаба ООС

По горловскому поселку шахты имени Гагарина ВСУ выпустили 13 гранат из автоматического гранатомета. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Украинские военные в минувшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня По территории ДНР были выпущены 18 гранат. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В зоне обстрелов оказались районы горловского поселка шахты имени Гагарина и села Коминтерново на юге ДНР.

На горловском направлении ВСУ выпустили 13 гранат из автоматического гранатомета. На мариупольском направлении – 5 гранат из РПГ. Также применялось стрелковое оружие.

Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры.

Напомним, что с 27 июля в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полеты БЛА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЛНР ввели уголовную ответственность за нацистскую символику

Поправки в закон приняли на заседании Народного Совета Республики (подробнее)

Украинский кризис