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Политика

«Никто не слышал взрыв!» Мэр Горловки опроверг сообщения украинской прессы о подрыве боеприпасов

Иван Приходько выступил с заявлением
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Житель Горловки демонстрирует последствия обстрелов ВСУ. Фото: УНМ ДНР

Житель Горловки демонстрирует последствия обстрелов ВСУ. Фото: УНМ ДНР

Глава администрации Горловки Иван Приходько опроверг сообщения украинской прессы о подрыве боеприпасов на заводе «Энергомаш».

- Вот одного не могу понять. На что рассчитывают журналисты, типа Андрея Цаплиенко, публикуя такие новости? Уважаемый пан, население Горловки сейчас 250 тысяч человек. И ни один не слышал взрыв, и нигде не просочилась инфа, даже в виде слухов, - сегодня написал мэр города в своей странице в соцсетях.

Отметим, что накануне украинский журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на «свои источники» сообщил о нескольких мощных взрывах на заводе Энергомаш. Якобы погибли 12 военнослужащих. Уничтожены зенитно-ракетные комплексы и боеприпасы.

Тем временем, защитники Горловки говорят, что несмотря на подписание дополнительных мер перемирия и снижение количества обстрелов, полная тишина так и не наступила – периодически украинские боевики открывают огонь.

- Также мы наблюдаем, как враг укрепляет свои блиндажи, ведет инженерные работы, - отмечают в управлении Народной милиции ДНР.

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