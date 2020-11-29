Глава ДНР утвердил порядок выдачи документов, подтверждающих статус участника боевых действий

Командир легендарного батальона «Спарта» полковник Владимир Жога («Воха») с самого начала войны в Донбассе участвовал в боевых действиях. Фото: denis-pushilin.ru

Глава ДНР Денис Пушилин утвердил порядок выдачи документов, подтверждающих статус участника боевых действий и члена семьи погибшего при защите Донецкой Народной Республики. Указ № 368 от 21 октября 2020 года опубликован на официальном сайте руководителя Республики.

Порядок предусматривает, что выдачу документов, удостоверяющих статус участника боевых действий (УБД) либо члена семьи погибшего защитника, осуществляют уполномоченные органы – силовые ведомства, где военнослужащий проходит (проходил) службу. В отношении жителей, проходивших службу в составе ополчения, решения принимает военный комиссариат.

Для организации выдачи документов в уполномоченных органах создаются комиссии, которые рассматривают заявления.

Порядок устанавливает перечень документов, которые прилагаются к заявлению для подтверждения статуса УБД. Кроме того, в случае отсутствия подтверждающих документов, участие в боевых действиях может быть подтверждено свидетельскими показаниями двух человек, которые имеют статус участника боевых действий.

Решение уполномоченных органов может быть обжаловано в суде.

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