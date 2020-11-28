Погода в Донецке на день: Последнее воскресенье ноября будет пасмурным

Ноябрь пока не пугает дончан морозами. Фото: Евгении Ка

Последнее воскресенье ноября выдастся в Донецке сырым и промозглым.

В Донецке облачная погода продержится весь день. Синоптики осадков нам в этот день не обещают.

Максимальная температура днем +6, ночью будет легкий мороз до -2.

В этот день почитается память апостола и евангелиста Матвея. В народе говорили: «Если на Матвея ветры веют буйные — быть вьюгам-метелям до Николы Зимнего (19 декабря)». Холодный Матвей предвещает суровую зиму. В этот день может быть как оттепель, так и настоящая стужа. В прежние времена говорили: «На святого Матвея зима потеет», тоесть земля под снегом преет.

А вот со вторника нас ждет снижение температуры днем до 0 градусов. Снегопадов пока не обещают.

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