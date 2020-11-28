Украина обстреляла Коминтерново из противотанкового гранатомета

Коминтерново седьмой год стирают с лица земли Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли из противотанкового гранатомета район села Коминтерново на юге Республики. Об этом сегодня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 20:35 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению село Водяное (подконтрольное украинским войскам) – село Коминтерново, выпущено 2 гранаты из РПГ, – сказано в сообщении.

Оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выехала к местам обстрелов для уточнения информации о случившемся.

В Коминтерново нет ни одного целого дома, там совсем нет детей, а село состоит, преимущественно, из одних пенсионеров.

Сегодня в районе Коминтерново силами ДНР был обезврежен украинский беспилотник с взрывчатым устройством.

Накануне командующий силами ООС в Донбассе Руслан Хомчак рассказал возможный вариант наступления ВСУ в Донбассе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему Европейский суд отказал пенсионерам из республик Донбасса в иске к Украине

Судьи не стали рассматривать жалобу пожилых людей к стране, которая лишила их пенсий (подробнее)