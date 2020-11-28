Украинские пропагандисты снимают серию фейков, переодев военнослущащих ВСУ в форму Народной милиции ЛНР

Украинские пропагандисты готовят серию фейковых сюжетов для обвинения сил Республики. Фото: Штаб "ООС"

Пропагандисты центра информационно-психологических операций (ИПсО) ВСУ и журналисты украинских СМИ привлекли к подготовке фейковых сюжетов военнослужащих, переодетых в форму Народной милиции ЛНР.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий рассказал, что, "по информации от источника в штабе оперативно-тактической группировки "Север", с 26 ноября в зоне ответственности 59-й бригады отмечена работа украинских СМИ - ICTV, "5 канал", деятельность которых координируют офицеры 74-го центра ИПсО".

- Кроме того, по указанию комбрига (полковника Геннадия) Шаповалова, для съемок постановочного сюжета на позициях в районе населенного пункта Мироновский отмечена работа военнослужащих разведроты 59-й бригады, одетых в форму Народной милиции с задачей демонстрации нарушений комплекса дополнительных мер, в частности, проведение инженерных работ и нарушение режима перемирия", - на брифинге сообщил Яков Осадчий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава МИД ЛНР выступил с заявлением после прошедших переговоров с Украиной

Владислав Дейнего рассказал, как Киев намеревается решить конфликт в Донбассе (подробности)