В ДНР будет учреждена государственная награда в сфере здравоохранения

У медиков сейчас настоящая передовая
Фото: Артем КИЛЬКИН
Государственная награда для работников сферы здравоохранения появится в ДНР. Об этом сегодня заявил Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с военнослужащими Народной милиции ДНР, сообщается на его официальном сайте.
- Отдавая дань героизму и мужеству медицинских работников Донецкой Народной Республики, мной инициировано учреждение государственной награды за заслуги в сфере здравоохранения. Работа над проектом уже ведется, — отметил он.
Пушилин также выразил благодарность военным медикам за умелую организацию работы по противодействию распространения коронавирусной инфекции в соединениях и войсковых частях.
Ранее государственное предприятие «Юзовский металлургический завод» сообщило, что готово к поставкам в больницы Республики жидкого кислорода, производимого на собственных мощностях. Это крайне необходимо в условиях борьбы с коронавирусом.
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