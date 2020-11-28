Украинские вояки разместились в уникальном музее Константиновки

Украинские военные чувствуют свою безнаказанность. Фото: штаб "ООС"

Украинская армия разместила личный состав военной комендатуры в здании музея в Константиновке. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

Были отмечены факты пропажи ценностей.

Музей «Природы» считается одной из достопримечательностей Константиновки. В нем представлено более тысячи экспонатов флоры и фауны степного Донбасса. Возможно, вояки просто почувствовали себя экспонатами.

Такие случаи далеко не редкость, а на некоторых территориях Донбасса, подконтрольных Украине, местные жители вынуждены объединяться в отряды самообороны, чтобы противостоять мародерам-вызвольныкам, которые даже сараи людей разбирали на дрова, чувствуя свою безнаказанность.

Ранее гражданский квадрокоптер типа Mavic Pro с кустарно подвешенным боезарядом сегодня был обезврежен силами ДНР в районе села Коминтерново.

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