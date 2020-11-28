Главнокомандующий ВСУ пригрозил, что может захватить и удержать Донбасс

Вот с такими "террористами" воюет Украина Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Не побоявшись реакции мирового сообщества, командующий силами ООС в Донбассе Руслан Хомчак рассказал возможный вариант наступления ВСУ в Донбассе.

- Россия имеет больше сил и ресурсов, поэтому нам надо ждать удобного момента и нанести внезапный удар. Только тогда мы сможем захватить и удержать эти территории. Но есть одно, но, украинскую армию не любят в Донецкой и Луганской области и как только двинуться наши танки местное население передаст эту информацию на ту сторону, - рассказал он.

При этом он отметил, что украинской армии следует опасаться выстрелов в спину от местных жителей.

Его заявление высмеял российский военкор Александр Сладков.

- Руслан Борисович, вы реально наивный, или рассчитываете на дурачков, делая такие заявления? Мы в России знаем где украинские военные собираются в кучку больше трех, не то, что про танки, - заметил он. - У нас основные данные не беспилотники приносят. Слышали что-то про Байконур, Плесецк и Восточный? Про службы разные, главные управления? Мы сами все знаем. А людям, спасибо: они и стрелять будут, и сообщать. Главное поддержка, а не просто информация.

Военкор задал вопрос: почему обязательно война? Почему нападение?

- Почему нет другого дерзкого заявления, что-то типа: «По ту сторону линии фронта наши донбасские братья, они такие же, как мы, и мы не должны нападать на них и убивать. Наши враги не в Донецке и Луганске! Нас вооружают и готовят, чтоб нас самих убили в атаке, чтоб нас унизили в плену»...Руслан Борисович, вместо подобных заявлений надо набраться мужества, и взглянуть правде в глаза, - предложил военкор украинскому командующему.

В мирные инициативы Украины здесь, в Донбассе, не верят даже дети. Никого не обольщают очередные обещания Зеленского. Особенно, когда за окнами снова палят из тяжелого. Буквально вчера ВСУ из минометов снова обстреляли Ленинское и Веселое. А сегодня, 28 ноября, силами ДНР в районе Коминтерново был обезврежен беспилотник ВСУ с прикрепленной гранатой.

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