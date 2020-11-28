На Луганщине трое украинских военных подорвались на мине

За все время более двух тысяч военнослужащих ВСУ погибли, подорвавшись на минах. Фото: Штаб "ООС"

Три военнослужащих ВСУ получили ранения при подрыве на украинской мине в районе села Троицкое.

- 25 ноября при проведении уточнения карт минных полей и минирования местности в окрестностях позиций первого батальона 92-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Троицкое в результате подрыва на противопехотной мине ПМН-2 получили ранения трое боевиков бригады, – сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Осадчий добавил, что "в ходе проведения расследования установлено, что схемы установки мин, переданные в 92-ю бригаду командованием убывшей 30-й бригады, не соответствуют действительности и являются формальным документом, что создает прямую угрозу украинским боевикам и способствует увеличению потерь".

Ранее силы ДНР обезвредили гражданский квадрокоптер типа Mavic Pro с кустарно подвешенным боезарядом сегодня в районе села Коминтерново.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР наладили собственное производство медицинского кислорода для медучреждений

Поставлять кислород медучреждениям будет ЮМЗ (подробнее)