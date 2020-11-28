На Луганщине трое украинских военных подорвались на мине

За все время более двух тысяч военнослужащих ВСУ погибли, подорвавшись на минах. Фото: Штаб "ООС"
Три военнослужащих ВСУ получили ранения при подрыве на украинской мине в районе села Троицкое.
- 25 ноября при проведении уточнения карт минных полей и минирования местности в окрестностях позиций первого батальона 92-й отдельной механизированной бригады в районе населенного пункта Троицкое в результате подрыва на противопехотной мине ПМН-2 получили ранения трое боевиков бригады, – сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Осадчий добавил, что "в ходе проведения расследования установлено, что схемы установки мин, переданные в 92-ю бригаду командованием убывшей 30-й бригады, не соответствуют действительности и являются формальным документом, что создает прямую угрозу украинским боевикам и способствует увеличению потерь".
Ранее силы ДНР обезвредили гражданский квадрокоптер типа Mavic Pro с кустарно подвешенным боезарядом сегодня в районе села Коминтерново.
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