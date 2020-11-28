Силы ДНР посадили украинский квадрокоптер с гранатой

Так выглядят дома в Коминтерново
Фото: Юлия АНДРИЕНКО
Гражданский квадрокоптер типа Mavic Pro с кустарно подвешенным боезарядом сегодня был обезврежен силами ДНР в районе села Коминтерново.
- Боевиками 36 бригады ВФУ был применен БЛА типа Mavic Pro. При попытке пересечения воздушного пространства Республики в районе Коминтерново БЛА противника был своевременно обнаружен расчетами ПВО и РЭБ и принудительно посажен с применением станции подавления «Терикон – М2Н», — сообщили в Управлении Народной милиции ДНР, — В ходе его осмотра обнаружено приспособление для сброса с гранатой ВОГ, которая обезврежена нашими саперами.
Ранее вооруженные формирования Украины (ВФУ) в минувшие сутки два раза открывали минометный огонь по территории ДНР. Огонь велся на донецком и мариупольском направлениях. В зоне обстрелов оказались села Веселое и Ленинское. По предварительным данным, жертв нет.
Также накануне украинская армия открывала огонь по району поселка шахты «Трудовская» в присутствии журналистов незалежной.
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