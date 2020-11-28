Более 100 человек пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка»

КПВВ с Украиной открываются два раза в неделю Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сто три человека въехали в ДНР с подконтрольной Украине территории по гуманитарному коридору в пятницу, 27 ноября.

- На территорию Республики запущено 24 транспортных средства, 103 человека. На территорию Украины выпущено 15 транспортных средств, 71 человек, – сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Отметим, что пропуск жителей осуществлялся на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда «Еленовка» к югу от столицы с 8:30 до 18:00 по донецкому времени.

На линии разграничения между ДНР и подконтрольной Украине территорией Донбасса существуют четыре пункта пропуска: «Горловка» — «Майорское», «Еленовка» — «Новотроицкое», «Александровка» — «Марьинка» и «Октябрь» — «Гнутово». Работа КПВВ в марте этого года была прекращена из-за угрозы распространения COVID-19.

Проезд на территорию ДНР осуществляется по разрешению штаба "Здоровое движение" ДНР.

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