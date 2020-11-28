ВСУ нанесли удар по селам Веселое и Ленинское

Перемирий в Донбассе за это время было не менее тридцати Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) в минувшие сутки два раза открывали минометный огонь по территории ДНР.

- За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны ВФУ составило – два раза, – сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 24 единицы.

По данным СЦКК, огонь велся на донецком и мариупольском направлениях. В зоне обстрелов оказались села Веселое и Ленинское.

Напоминаем, ранее Глава ДНР Денис Пушилин подписал Указ, согласно которому граждане, имеющие мобилизационное предписание, или получившие повестку военного комиссариата, должны явиться в сборные пункты в период с 23 по 27 ноября 2020 года. Как сказано в документе, сделано это «в целях контроля наличия граждан, прибывающих в запасе и приписанных к воинским частям». Военному комиссариату и главам администраций населённых пунктов было поручено оповестить население и обеспечить явку.

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