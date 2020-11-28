ЮМЗ в Донецке готовится к выпуску новых марок стали

Сталелитейный процесс на ЮМЗ был запущен 5 октября 2017-го. Фото: ДАН

Юзовский металлургический завод в августе возобновил работу после вынужденной остановки производства в марте текущего года, сообщает ДАН.

Завод специализируется на производстве полуфабрикатов для потребителей сортовой продукции в металлургии, машиностроении и строительстве. Максимально он может выпускать более 35 000 тысяч тонн непрерывнолитой квадратной заготовки в месяц.

- Нехватка металлолома – это основная проблема, которая связана с объемом производства Юзовского металлургического завода. Однако надеемся, что в ближайшее время ситуация улучшится, – отметил начальник электросталеплавильного цеха Александр Соловей.

На предприятии занялись подготовкой производства ваккумированных марок стали. Это позволит расширять ассортимент. Изменения произошли также в сфере оплаты труда и социального обеспечения рабочих. С августа трудовой коллектив пополнили более 150 новых сотрудников, на сегодняшний день он насчитывает 858 человек. Рассматривается вопрос повышения зарплаты, сейчас у рабочих она составляет 16 тысяч рублей.

Кроме того, впервые в истории ЮМЗ руководство предприятия уже решило вопрос о начале выдачи молока работникам, задействованным на вредном производстве.

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