Врачи должны улыбаться: Медикам Брянки вручили бейджи с их фото

Сейчас, когда лица медиков закрыты масками, такие бейджи очень важны. Фото: ЛИЦ

Активисты Молодежного совета при администрации Брянки в рамках акции "Спасибо врачам!" вручили медикам города бейджи с фотографиями, на которых они улыбаются.

- 27 ноября стартовала финальная часть городской молодежной комплексной акции "Спасибо врачам!", инициатором которой выступил Молодежный совет при администрации города Брянки. К сожалению, сейчас медработники могут улыбаться для своих пациентов только глазами, ведь большая часть их лиц скрыта под маской. Чтобы это исправить, были изготовлены бейджи с фотографиями улыбающихся врачей и медперсонала, - сообщили в организации.

В Молодежном совете отметили, что таким образом активисты решили поддержать медицинских работников, "на плечи которых выпала миссия по сохранению здоровья горожан".

А чтобы пациентам было проще ориентироваться, бейджи отличаются по цвету: красные — для врачей, синие — для медсестер и голубые — для младшего медицинского персонала.

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