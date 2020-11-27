Погода в Донецке на день: 28 ноября небо будет покрыто облаками, без осадков

За последние 130 лет 28 ноября температура воздуха достигала своей самой низкой отметки в 1952 году и тогда она составляла -17.9 градусов, а самая высокая – 13 градусов (2005) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Погода в Донецке 28 ноября обещает быть облачной. С самого утра и до глубокой ночи на небе будут облака. Редко будут выглядывать солнечные лучи. Но при этом осадки не ожидаются. Это будет самый теплый день за неделю.

С 21.00 26 ноября по 21.00 27 ноября температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла ночью до 5 градусов днем. Ветер будет дуть в восточном и юго-восточном направлениях. Скорость воздушных потоков составит 4 – 7 метров в секунду. Но возможны порывы до 10 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 28 ноября почитается память исповедников Гурия, Самона и Авива. Также этот день в народе называли Гурьевым. И по нему определяли, как долго будет лежать снег.

— Уж коли ляжет на Гурия снег, так лежать ему до половодья (то есть до весны), — так говорили наши предки.

Если в этот день выпало много снега, то это предвещает урожайный год, а пасмурная погода – мокрый май.

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