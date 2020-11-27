Звание Героя труда ДНР посмертно будет присвоено врачу анестезиологу Наталье Смирновой

Смерть Натальи Николаевны – это большая утрата для всей сферы здравоохранения Республики. Фото: пресс-служба Минздрава ДНР

По распоряжению Главы ДНР Дениса Пушилина врач анестезиолог Наталья Николаевна Смирнова посмертно будет награждена высшей государственной наградой – званием Героя труда. Об этом лидер государства заявил на селекторном совещании.

— К сожалению, коронавирусная инфекция унесла жизни многих медицинских работников, поэтому я думаю, что люди, которые отдали свою жизнь и здоровье в борьбе с коронавирусной инфекцией, достойны того, чтобы посмертно быть награжденными высшими государственными наградами. В частности, я говорю о Смирновой Наталье Николаевне, которая с первого дня борьбы с коронавирусной инфекцией работала в «красной зоне». Знаю, что сотни, а может быть, и тысячи людей обязаны своей жизнью именно Наталье Николаевне, — отметил Денис Пушилин.

Наталья Смирнова занимала должность заведующего отделением анестезиологии ДоКТМО, главного внештатного специалиста по анестезиологии Минздрава ДНР, а также являлась доцентом кафедры анестезиологии Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького.

Кроме того, она помогала Наталья Николаевна организовывала дополнительные кислородные места для пациентов, а также проводила дополнительное обучение врачей.

— Это, безусловно, большая утрата для сферы здравоохранения Республики и для пациентов. В Администрации уже готовится распоряжение о присвоении посмертно звания «Герой труда» Смирновой Наталье Николаевне, — добавил Глава Республики.

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