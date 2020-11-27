Народный совет ЛНР поднял минимальный размер зарплаты на 30%

Ранее минимальная зарплата в ЛНР составляла 6064 рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутаты Народного совета ЛНР в ходе пленарного заседания в первом и во втором чтении приняли поправки в закон «О минимальном размере оплаты труда», подняв его на 30%. То есть теперь минимальный уровень зарплаты в Республике составляет 7883 рубля.

— С 1 января 2021 года планируется повышение должностных окладов на 30%. С учетом этого размер минимального размера оплаты труда с 1 января 2021года будет составлять 7883 российских рубля. При этом размер 1-го тарифного разряда составит 7885 российских рублей, — уточнил председатель комитета Народного совета ЛНР по вопросам бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политики, экономики, торговли и внешних связей, развития малого и среднего бизнеса Алексей Белецкий.

Напомним, что ранее Глава ЛНР Леонид Пасечник также заявлял, что зарплаты бюджетников и госслужащих, а также пенсии в Республике должны достигнуть уровня Ростовской области к январю 2022 года.

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