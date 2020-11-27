В ДНР наладили собственное производство медицинского кислорода для медучреждений

У ЮМЗ есть вся необходимая документация для производства медицинского кислорода Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Государственное предприятия «Юзовский металлургический завод» будет поставлять жидкий кислород собственного производства для медучреждений Республики. Об этом сообщил начальник электросталеплавильного цеха ЮМЗ Александр Соловей.

— На заводе мы производим продукты разделения воздуха – кислород и аргон. Промышленные мощности – до пяти тонн жидкого кислорода в сутки – это и есть медицинский, который особенно востребован сейчас, — рассказал Соловей.

Кислород будет производиться в кислородном цехе завода. Раньше он обеспечивал металлургическое производство продуктами разделения воздуха, необходимые в процессе выплавки стали.

Но теперь, по словам начальника цеха, ЮМЗ также получил необходимое разрешение и лицензию на производство медицинского кислорода. А его качество будет контролироваться действующей на территории аттестованной лабораторией.

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