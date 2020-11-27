Географический диктант 2020 в ДНР пройдет 29 ноября

Четвертый год подряд в ДНР проводится Географический диктант Фото: Михаил ФРОЛОВ

Больше трех тысяч жителей Донецкой Народной Республики отправили свои заявки для участия в масштабной международной просветительской акции «Географический диктант». И уже на этих выходных они смогут проверить свои знания.

Доступ к диктанту откроется ровно в 14.00 по донецкому/московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки ДНР.

— Международная просветительская акция «Географический диктант» Русского географического общества пройдет в Донецкой Народной Республике 29 ноября в дистанционном формате, — говорится в сообщении.

Для участников организаторы «Географического диктанта» сделали 44 дистанционные площадки в Донецке и других городах ДНР. В том числе в Старобешевском и Новоазовском районах.

Напомним, что Географический диктант – это ежегодная международная акция, которая проводится Русским географическим обществом по инициативе президента РФ Владимира Путина. Акция проводится с 2015 года в 123 странах. Республика в ней участвует с 2017 года.

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