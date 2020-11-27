Киевские силовики пытались провернуть мошенническую схему с неучтенным оружием и боеприпасами

Оружие и боеприпасы нашли в тайнике автомобиля. Фото: пресс-центр штаба "ООС"

Киевские силовики пытались вывезти из так называемой зоны операции объединенных сил неучтенное оружие и боеприпасы. Но сотрудники Службы безопасности Украины узнали об афере раньше, чем боевики успели что-то предпринять. Об этом сообщил начальник Управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

— Факт хищения оружия был пресечен сотрудниками СБУ в районе населенного пункта Северодонецк. 24 ноября при досмотре автомобиля ЗиЛ-131, принадлежавшего 132-му отдельному разведывательному батальону, был обнаружен тайник с неучтенным оружием и боеприпасами, — говорится в сообщении Лещенко.

Все из тайника было изъято два автомата АК-74, 1080 патронов, пять гранат и радиостанция американского производства.

— Автомобиль следовал на станцию погрузки в Рубежном для последующего убытия в составе батальона из зоны «ООС» в рамках ротации, — рассказал начальник УНМ.

В ходе предварительного расследования, удалось установить, что изъятые оперативниками оружие и боеприпасы должны были передать в руки представителей преступных группировок Житомирской области.

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