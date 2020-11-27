Глава ДНР наградил военных разведбатальона «Спарта»

Глава ДНР поблагодарил личный состав подразделения за службу и преданность Отечеству. Фото: пресс-служба Главы ДНР Дениса Пушилина

27 ноября по случаю Дня морской пехоты Глава ДНР Денис Пушилин вручил государственные награды военнослужащим отдельного гвардейского разведывательного батальона «Спарта» имени Героя Республики Арсена Павлова.

— В этот торжественный день хочу выразить вам слова благодарности от себя лично и от имени жителей всей Республики. Вы творите историю, пишете ее своими подвигами, мужеством и отвагой. Уже седьмой год вы стоите на страже суверенитета родной страны, твердо отстаиваете интересы ее жителей, плечом к плечу с честью справляетесь с поставленными задачами, — отметил Денис Пушилин.

Также за значительные достижения в деле защиты и обеспечения безопасности Республики, мужество, проявленное при выполнении профессиональных обязанностей, Глава ДНР наградил отдельных военнослужащих знаком отличия «Георгиевский крест» IV степени.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина хочет «обменять» продление действия карт «Ощадбанка» для пенсионеров Донбасса на открытие пунктов пропуска

Что на самом деле стоит за очередными инициативами Киева (подробнее)