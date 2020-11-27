В Луганске покажут спектакль по мотивам пьесы мастера нового детектива Бориса Акунина

Премьерные показы пройдут 4 и 5 декабря. Фото: Пресс-служба Луганского русского драматического театра

Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева приглашает на премьеру спектакля «Инь и Ян (белая версия)» 4 и 5 декабря. Он сделан по мотивам пьесы известного российского писателя-современника Бориса Акунина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР со ссылкой на учреждение культуры.

— Спектакль «Инь и Ян (белая версия)» – захватывающая детективная история, созданная нашим талантливым современником Борисом Акуниным, позиционирующим себя мастером нового детектива, — говорится в сообщении.

Главным действующим лицом спектакля стал колоритный персонаж. Он интеллектуал, аристократ и эстет. Он ведет расследование об убийстве хозяина дома и на пути к разгадке распутывает самые непредсказуемые интриги. Под подозрение попадает буквальный каждый персонаж на сцене. А в конце зрителей ждет совершенно неожиданный финал.

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