Боевики ВСУ нанесли массированный минометный удар по северной окраине Донецка

В прошедшие сутки ВСУ также нарушили режим прекращения огня. Фото: пресс-служба штаба "ООС"

Вооруженный формирования Украины ранним утром нанесли массированный минометный удар по северной окраине Донецка. Под обстрелом оказалось село Веселое. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— 7:50 – н.п. Опытное – н.п. Веселое: выпущено 12 мин из 120 мм миномета, — говорится в сообщении.

Оперативная группа Представительства Республики выехала к местам обстрелов для уточнения информации о случившемся. Но данные о жертвах среди мирного населения или разрушениях гражданской инфраструктуры до сих пор не поступали.

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