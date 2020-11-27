Минздрав обновил статистику больных коронавирусом в ДНР

В связи с эпидсситуацией по ковиду и пневмонии в ДНР продолжают действовать ограничительные меры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прошедшие сутки провели 543 исследования на коронавирус. И у 134 человек этот диагноз подтвердился, еще у 12 – он подтвердился клинико-эпидемиологически. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 26 ноября проведено 543 исследования, из них выявлено 134 случая заболевания (24,7%) и у 12 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически. За сутки выписано 78 человек. Кроме того, зарегистрировано 17 летальных случаев – мужчины в возрасте от 38 до 75 лет и женщины в возрасте от 44 до 75 лет, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии коронавирус в ДНР выявили у 10 478 человек: на лечении находится 4461 пациент, выписаны 5042 человека, летальных случаев – 975.

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