Горе-контрабандисты были задержаны таможенниками ЛНР на границе с Украиной

Горе-контрабандисты пытались пересечь границу с двумя груженными ручными тележками. Фото: пресс-служба Государственного таможенного комитета ЛНР

Таможенники ЛНР на пункте пропуска «Станица Луганская» пресекли незаконный ввоз товаров с территории Украины в Республику на общую сумму – один миллион рублей. Об этом сообщил пресс-центр Государственного таможенного комитета со ссылкой на слова председателя Гостаможни Юрия Афанасьевского.

24 ноября мобильная группа ведомства задержала на КПВВ трех луганчан. Они пересекали границу с ручными тележками, груженными сумками, мешками и картонными коробками, в которых и находилась контрабанда.

— В ходе их осмотра обнаружены элитные сыры и мясная продукция иностранного производства, кассовые аппараты и комплектующие к ним, металлические изделия без маркировки, трикотажные изделия, женская обувь, а также стиральный порошок иностранного производства. Документы, подтверждающие законность нахождения указанных товаров на территории Республики, отсутствуют, — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что предметы контрабанды были изъяты. Все признаки произошедшего указывают на уголовное преступление. По данному факту проводится проверка.

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