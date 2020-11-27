На месте заброшенного еще при Украине макеевского детсада откроют спорткомплекс

Оборудование спорткомплекса проводится при содействии супруги Главы ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поселке Ханженково в Советском районе Макеевке на месте заброшенного детсада оборудуют спортивный комплекс. Его планируют открыть уже в конце декабря 2020 года. Чтобы с нового года местные жители могли уже там заниматься. Об этом рассказал глава администрации Макеевки Сергей Голощапов.

— Ориентировочно планируем в декабре открыть спорткомплекс. Хотим к Новому году сделать такой подарок нашим горожанам, жителям поселка Ханженково Советского района, чтобы в 2021 году они уже могли заниматься, — рассказал мэр города.

По словам Голощапова, этот детский садик был заброшен еще при Украине. Здание пустует уже на протяжении десяти лет. Так что там необходимо провести капитальный ремонт – выровнять полы и потолки, установить оконные блоки, наладить электроснабжение и отопление. Все эти работы проводятся при содействии супруги Главы ДНР Ирины Пушилиной.

— В той части города не было секций, не было где заниматься детям, они ездили в центр. Это было неудобно, и мы пошли навстречу людям. Дети смогут в шаговой доступности приходить в этот комплекс, заниматься и возвращаться к себе домой, — добавил глава Макеевки.

В этом спортивном комплексе дети смогут заниматься дзюдо, тхэквондо и художественной гимнастикой. В группы будут набирать воспитанников от 3 до 14 лет.

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