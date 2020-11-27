В ДНР создали госструктуру аналогичную российской

Уже состоялось первое заседание рабочей группы. Фото: пресс-служба Народного совета ДНР

В Донецкой Народной Республике создали специальную рабочую группу по дебюрократизации в сфере образования при комитете парламента по образованию, науке и культуры. Об этом сообщили в пресс-службе Народного совета ДНР.

— Состоялось первое заседание рабочей группы по дебюрократизации в сфере образования при комитете Народного Совета по образованию, науке и культуре, которая была создана по инициативе председателя НС Владимира Бидёвки, — говорится в сообщении.

26 ноября состоялось первое заседание членов этой рабочей группы. На нем обсудили основные проблемы педагогов, связанные с излишней загруженностью формальной «бумажной работой». В виде заполнения отчетностей, которые зачастую несвойственны их профессиональным требованиям.

— Проблема бюрократизации в общеобразовательных организациях оказывает непосредственное влияние как на профессиональное развитие, мотивацию труда педагогов, так и на качество образовательного процесса, — добавила депутат Алла Оболенская.

Аналогичная госструктура есть в России. Она была создана в начале 2020 года. И в ДНР заявили, что планируют перенять опыт российских коллег для работы в данном направлении.

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