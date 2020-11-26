Погода в Донецке на день: 27 ноября температура воздуха прогреется до +5

Весь день - облачная погода Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В пятницу, 27 ноября, погода в столице Донецкой Народной Республики будет облачной и относительно теплой. По прогнозу синоптиков температура воздуха поднимется до 5 градусов выше нуля.

- Облачная погода будет держаться в Донецке до самого вечера, - говорится в сообщении синоптиков.

Утром температура воздуха покажет 0 градусов ниже нуля, днем столбик термометра опустится – до +5 градусов выше нуля, вечером столбик термометра зафиксирует +3 градуса мороза.

Скорость ветра до 4,3 метров в секунду.

Народный прогноз: Погода этого дня во многом определяла будущий урожай: иней на Филиппа — к урожаю овса, дождь — пшеницы. Если в этот день случается облачное небо или выпадет снег — к ненастному маю; иней на деревьях — к морозам, туман — к оттепели, а если ночью был иней, днем снег не выпадет. Прислушивались и к пернатым «соседям»: «На Филиппа ворона каркнет — к оттепели».

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