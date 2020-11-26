ВСУ стреляли по «Трудовским» в присутствии украинских журналистов

В момент обстрела на позициях ВСУ работали журналисты двух украинских телеканалов. Фото: штаб ООС

В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили, что украинская армия открывала огонь по району поселка шахты «Трудовская» в присутствии журналистов незалежной.

- Представители двух украинских телеканалов находились сегодня на позициях армии Киева в районе Марьинки во время обстрела западной окраины Донецка, которым противник пытался спровоцировать защитников ДНР на ответный огонь, - говорится в сообщении.

По данным источников оборонного ведомства Республики, в период обстрела в зоне ответственности 79-й бригады работали представители телеканалов «Факты» и «Украина».

- Стрельбу по территории ДНР вели военнослужащие 3-го десантно-штурмового батальона, - рассказали в НМ ДНР.

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