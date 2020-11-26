Министр здравоохранения – Главе ДНР: Ситуация с лекарствами - самая больная тема

Ситуация с лекарствами - самая больная тема Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обсудил с медиками санитарно-эпидемиологическую ситуацию.

Денис Владимирович напомнил, что еще месяц назад ситуация с обеспеченностью медучреждений лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты была неровной. Тогда обсуждались меры по ее стабилизации.

- Что на сегодняшний день? Хватает ли в Республике лекарств? – спросил руководитель ДНР у министра здравоохранения Александра Оприщенко.

- Действительно, у нас была слабая обеспеченность по всем направлениям. Спасибо вам огромное – были выделены деньги из бюджета, из Резервного фонда Главы! Сумма достаточно большая, она была рассчитана на закупку медоборудования, лекарственных препаратов, приобретения реактивов для лабораторного исследования, рентгенопленки и всего остального. Что касается лекарственных препаратов. На сегодняшний день это самая больная тема, - ответил руководитель Минздрава ДНР.

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