Жители подконтрольной Киеву территории Донбасса пишут жалобы на украинских солдат

Мирные жители жалуются на киевских силовиков. Фото: штаб ООС

Из-за роста количества жалоб на солдат вооруженных формирований Украины от жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса, в 92-й бригаду грядут проверки. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- 25 ноября в штаб 92-й бригады для проведения следственных мероприятий прибыли сотрудники ВСП и военный комендант ОТГ «Север» полковник Безбах, - рассказывает Осадчий. - Визит должностных лиц вызван ростом количества жалоб и заявлений в отделы полиции на военнослужащих ВСУ от жителей населенных пунктов Золотое, Попасная и Троицкое.

Представитель оборонного ведомства Республики отметил, что проверяющие уже установили личности двух подозреваемых в грабежах домов в Троицком и одного подозреваемого в разбойном нападении на жительницу Попасной.

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