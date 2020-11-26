ВСУ обстреляли из гранатомета окраину Донецка

По Трудовским украинские солдаты выпустили десять боеприпасов. Фото: штаб ООС

Днем, 26 ноября, украинские вооруженные формирования подвергли обстрелу район поселка шахты «Трудовская», что на окраине Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Обстрел зафиксирован в 13.15 по местному времени,- сказали в СЦКК.

Отмечается, что огонь велся со стороны подконтрольной украинским войскам Марьинки.

- Всего было выпущено десять боеприпасов из автоматического гранатомета. Также применялось стрелковое оружие, - говорят в представительстве ДНР в СЦКК. - Данные о пострадавших и повреждениях не поступали.

За прошедшие сутки киевские силовики трижды открывали огонь по территории Республики. Под огонь украинской армии попали поселки Спартак и Ленинское.

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