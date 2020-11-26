Глава ЛНР наградил российских спасателей

Леонид Пасечник вручил награды. Фото: ЛИЦ

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вручил награды спасателям МЧС России, которые на протяжении шести лет доставляют гуманитарные грузы в ЛНР.

- Сегодня у нас знаменательное событие – к нам прибыл очередной, сотый, юбилейный гуманитарный конвой. Сотрудники МЧС России, доставляя гуманитарную помощь, спасли множество жизней жителей Республики, - говорит Пасечник. - Особые слова благодарности я хочу сказать вам за ваше мужество, за вашу отвагу, за ваше самопожертвование на благо жителей ЛНР.

Шесть российские спасателей получили почетные знаки «От благодарного народа ЛНР» и памятные знаки «75 лет Победы».

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