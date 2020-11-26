Глава МИД ЛНР рассказал, как Украина намеревается решить конфликт в Донбасса

Война в Донбассе идет седьмой год Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Руководитель министерства иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего рассказал, что на прошедших 25 ноября переговорах Контактной группы, на предложения представителей Республик Донбасса рассмотреть подготовленный ДНР и ЛНР проект дорожной карты – представители Украины отвечали, что «никаких ЛНР и ДНР нет, нет и их предложений».

- Есть только украинский проект, и альтернативой могут быть только предложения от России, - сказали украинские представители.

Таким образом, переговоры фактически оказались заблокированными представителями незалежной.

- А публичные заявления киевских официальных лиц о «невозможности выполнить Минские соглашения», как и внесение в Верховную раду законопроектов, направленных на дальнейшее расширение пропасти между Украиной и Донбассом, показывают реальные намерения украинской власти – решить конфликт каким угодно, только не мирным политическим путём, - отметил министр иностранных дел ЛНР.

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