В штаб бригады прибыли 50 военнослужащих. Фото: штаб ООС

Неподготовленные украинские солдаты срочной службы были отправлены в так называемую зону «ООС» для доукомплектования 92-й бригады вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- По информации от источника в оперативно-тактической группировке ВСУ «Север», 23 ноября в штаб 92-й отдельной механизированной бригады прибыли 50 военнослужащих, призванных на срочную службу осенью этого года, - рассказал Осадчий.

По словам представителя оборонного ведомства Республики, с призывниками по упрощенной схеме были подписаны контракты, базовая подготовка была проведена формально, занятия по боевой подготовке в рамках курса молодого бойца с новобранцами не проводились.

- До 10 декабря в соединении ожидается прибытие еще нескольких групп вчерашних срочников общей численностью 120 человек, - отметил Яков Осадчий.

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