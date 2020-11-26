«Из-за пандемии много чего не смогли реализовать»: В ДНР подвели итоги футбольного сезона

В ДНР завершился футбольный сезон. Фото: fsdnr.com

В Донецкой Народной Республике подвели итоги футбольного сезона 2020 года.

- В целом футбольный сезон прошел хорошо, но сразу хочется сказать, что из-за пандемии много чего не смогли реализовать по объективным причинам, - говорит заместитель министра молодежи, спорта и туризма ДНР Николай Тарапата . - Это матчи с командами ЛНР, которые должны были проходить в течение года. Однако, мы надеемся, что в следующем году наши планы обязательно реализуются, а поклонников футбола станет ещё больше.

Президент Футбольного союза ДНР Павел Давыденко отметил, что футбол в Республике развивается.

В свою очередь Павел Давыденко отметил, что футбол в Донецкой Народной Республике выходит на новый качественный уровень.

- Сегодня можно твердо говорить, что развитие футбола выходит на новый качественный уровень. Этому свидетельствует количество занимающихся в городах и районах нашей Республики, - сказал он.

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