«100-й гумконвой»: В Луганске ввели в обращение почтовую марку

В Луганске ввели в обращение художественный блок и марку «100-й гумконвой».Фото: Почта ЛНР

«Почта ЛНР» ввела в обращение художественный блок и марку «100-й гумконвой».

Марка форматом 38 миллиметров на 22. Ее тираж - 4 800 экземпляров. Номинальная цена – 32 рубля.

- На ней изображена автомобильная колонна МЧС РФ, эмблема МЧС РФ на фоне государственного флага России; год выпуска и номинальная стоимость, - рассказали на почте.

Блок форматом 82 миллиметра на 80. Его тираж 100 экземпляров. Номинальная цена – 100 рублей.

- На марке изображены автомобили МЧС РФ, эмблема МЧС РФ на фоне государственного флага России; год выпуска и номинальная стоимость; на блоке - автомобильная колонна МЧС РФ; марка; месяц и год выпуска; тираж, - сообщили в «Почте ЛНР»

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