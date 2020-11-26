100-й гумконвой из России доставил в ЛНР 43 тонны медикаментов лекарств и медицинского имущества

100-й гумконвой прибыл в ЛНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Юбилейный сотый гуманитарный конвой МЧС Российской Федерации прибыл в Луганск.

- Автомобили российских спасателей доставили в Луганск медицинское имущество и медикаменты, - сообщили в МЧС ЛНР.

Отмечается, что в состав гуманитарного груза вошло 43 тонны медикаментов и медицинского имущества.

- Сегодня мы констатируем, что сто раз Российская Федерация не дала украинской армии возможность сделать то, что она планировала – здесь планировался настоящий геноцид! – сказал подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Первый гуманитарный конвой МЧС РФ прибыл в Луганскую Народную Республику 22 августа 2014 года. Всего с августа 2014 года автомобильные колонны МЧС России доставили для жителей Луганской и Донецкой Народных Республик более 85 тысяч тонн гуманитарной помощи.

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