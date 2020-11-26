В ЛНР ребенок выжил после падения с восьмиметрового моста

Мальчик поскользнулся на обледеневшей дороге Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Антраците 12-летний подросток упал с восьмиметрового моста из-за того, что поскользнулся на обледеневшей дороге. К счастью, мальчик выжил. Но были сложности с его транспортировкой в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям ЛНР.

«Как выяснилось, подросток упал с обледеневшего скользкого моста, с высоты около восьми метров, практически на железнодорожное полотно. Его не защитило ограждение из железобетонных блоков, поскольку между ними есть интервалы. Мальчика увидела проходившая мимо женщина и вызвала скорую помощь. Из-за сложных погодных условий доставить его в машину медики сами не смогли», — говорится в сообщении ведомства.

Скорой пришлось прибегнуть к помощи местных спасателей. Они помогли медикам погрузить мальчика в карету. После чего его быстро доставили в центральную больницу города.

Известно, что при падении подросток сломал обе ноги и одну руку. Так что по прибытию в больницу его сразу прооперировали. Сейчас он находится в реанимационном отделении в стабильном состоянии.

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