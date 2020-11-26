За все время коронавирус в ДНР победили 4964 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в ДНР выявили еще у 164 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Всего по состоянию на 10.00 26 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 10 332, - говорится в сообщении.

В здравоохранительном ведомстве отметили, что за сутки выписано 43 человека, победивших ковидную инфекцию.

- Кроме того, зарегистрировано 17 летальных случаев – мужчины в возрасте от 40 до 70 лет и женщины в возрасте от 48 до 88 лет, - рассказали в Минздраве ДНР.

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