Украинская армия обстреляла Спартак и Ленинское в ДНР

ВСУ выпустили 26 боеприпасов. Фото: штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины три раза открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Огонь велся на донецком и мариупольском направлениях, - говорят в СЦКК. - В зоне обстрелов оказались села Спартак и Ленинское.

Отмечается, что киевские силовики применяли для обстрелов 82-миллиметровые минометы, АГС и стрелковое оружие. Выпущено 26 боеприпасов.

- Зафиксировано проведение инженерных работ на позициях ВСУ в районе поселка Пески под Донецком в нарушение условий дополнительных мер по контролю и усилению перемирия, - рассказали в представительстве ДНР в СЦКК.

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