За все время коронавирус в ЛНР выявили у 1765 жителей

За сутки коронавирус в ЛНР выявили у 10 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что коронавирус в ЛНР выявлен еще у 10 жителей.

- Всего по состоянию на 09.00 26 ноября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 1765, – говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки выписано 13 человек.

- Всего полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 1525 человека, - сказали в Минздраве ЛНР. – С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 137 случая смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

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