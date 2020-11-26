Юбилейный 100-й гуманитарный конвой из России привез в Донецк более 60 тонн помощи

Белые грузовики привезли лекарства и медоборудование общим весом более 60 тонн. Фото: МЧС ДНР

Сегодня, 26 ноября в Донецк прибыл юбилейный 100-й гуманитарный конвой МЧС России. Белые грузовики привезли лекарства и медоборудование общим весом более 60 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Грузовики доставили более 60 тонн гуманитарного груза, в основном лекарственные препараты, изделия медицинского назначения и медоборудование, — сказал представитель ведомства.

Сейчас происходит разгрузка на территории склада хранения гуманитарной помощи.

Напомним, что в прошлый раз российский гумконвой приезжал в Республику 29 октября. Тогда привезли медоборудование, в том числе для лечения больных COVID-19, а также онкологические, онкогематогенные, инсулиновые, иммунобиологические препараты, антикоагулянты.

Поставки гуманитарной помощи в Донбасс начались летом 2014 года.

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