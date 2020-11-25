Украинские боевики из гранатометов обстреляли поселок шахты Гагарина и Ленинское

Украинские боевики из гранатометов обстреляли поселок шахты имени Гагарина и Ленинское. Фото: ТК «Звезда»
Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки два раза обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Под вражеский огонь попали районы поселка шахты имени Гагарина на горловском направлении и окрестности Ленинского - на мариупольском. Противник применял гранатометы (РПГ, АГС, СПГ) и стрелковое оружие, - говорится в сообщении.
Кроме этого, украинские боевики не прекращают укреплять свои позиции. Наблюдатели, в том числе и ОБСЕ, продолжают фиксировать проведение инженерных работ на юге Донбасса.
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