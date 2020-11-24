Каратисты из ДНР завоевали четыре медали на Всероссийском турнире «Кубок Черного Моря»

Каратистки из ДНР завоевали две серебряные медали. Фото: минспорт.рус

Каратисты из ДНР завоевали две бронзовые и две серебряные медали на Всероссийском турнире по киокушинкай каратэ «Кубок Черного Моря» в Краснодаре.

- В абсолютной весовой категории свыше 90 кг среди мужчин бронзовым призером стал Константин Иноземцев. Среди женщин серебряные медали у Анны Фединой и Александры Городковой. Еще одним обладателем бронзового трофея стал Никита Лянник, который завоевал свою медаль в весовой категории до 50 кг среди юношей 14 – 15 лет, - рассказали в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма Республики.

Участниками Всероссийского ежегодного турнира «Кубок Черного Моря» были спортсмены из 21 региона Российской Федерации от 8 лет и старше. Поединки проходили в разделах кумите (поединок) и ката (формальный комплекс) среди детей, юношей, девушек, а также мужчин и женщин. Республику на соревнованиях представляли 20 спортсменов.

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