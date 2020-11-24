В Донецке после пожара жители остались без крыши над головой

Огонь уничтожил кровлю и перекрытие на площади 200 квадратных метров. Фото: МЧС ДНР

В буквальном смысле без крыши над головой остались в зиму жители дома в Пролетарском районе столицы. Сегодня, 24 ноября, вспыхнул пожар в одноэтажном двухквартирном доме по улице Павленко. Об этом сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.

В результате огонь уничтожил кровлю и перекрытие на площади 200 квадратных метров. Для тушения пожара привлекались 6 спецмашин и 24 спасателя.

Еще один сильный пожар произошел в Калининском районе Горловки. Здесь горело полуразрушенное здание неработающего завода «Реммаш». Огонь уничтожил кровлю на площади 1800 квадратных метров.

Причины обоих возгораний сейчас выясняются.

За минувшие сутки сотрудники МЧС ДНР ликвидировали 13 пожаров: в Донецке – 10, Горловке – 2, Новоазовске – 1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Путь Визенталь»: Почему теперь Украине не стоит рассчитывать на Америку

Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев в своей передаче называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом (подробнее)