Сотрудники СБУ взяли в заложники семью защитника ЛНР

Юрий Привалов рассказал, что сотрудники СБУ принуждали его родных к сотрудничеству, а потом взяли в заложники. Фото: МГБ ЛНР

Сотрудники СБУ взяли в заложники проживающую на подконтрольной Киеву территории семью военнослужащего Народной милиции ЛНР и не пропустили в Луганск. Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

- Министерством государственной безопасности задокументирован факт противоправных действий со стороны спецслужб Украины в отношении членов семьи военнослужащего Народной милиции ЛНР Юрия Привалова, - говорится в сообщении.

Привалов рассказал, что сотрудники СБУ принуждали его родных к сотрудничеству, оказывали психологическое воздействие. А после отказа способствовали увольнению жены с работы и исключению из школы сына. Тогда семья решила выехать в ЛНР. Но женщине с ребенком запретили покидать подконтрольную Украине территорию Луганщины.

- Служба безопасности Украины фактически взяла семью военнослужащего ЛНР в заложники, - отметили в МГБ.

В ведомстве подчеркнули, что украинские спецслужбы не просто нарушают права человека, признанные мировым сообществом, но и взяли за основу своей деятельности тактику террора.

В случаях противоправных действий со стороны вооруженных сил, добровольческих батальонов, органов внутренних дел или спецслужб Украины МГБ ЛНР просит обращаться по телефонам: +38 (0642) 34 51 64, +38 (050) 863 74 86, +38 (072) 163 28 00 либо на электронный почтовый адрес: mgb.lnr@yandex.ru .

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