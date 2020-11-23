Погода в Донецке на день: 24 ноября ожидается сплошная облачность и дождь со снегом

Самая низкая температура воздуха за 130 лет в этот день достигала минус 15 градусов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Погода в Донецке 24 ноября будет весь день облачно. С самого утра ожидаются осадки в виде дождя со снегом. Так будет продолжаться до полудня. Но после небольшого перерыва, вечером снова начнется дождь.

По прогнозам синоптиков, с 21.00 23 ноября до 21.00 24 ноября температура воздуха будет не сильно колебаться. Ночью столбик термометра упадет максимум до минус одного градуса, а днем температура воздуха поднимется до плюс двух градусов. Ветер западный. Скорость воздушных потоков будет составлять 3 – 10 метров в секунду.

Народный прогноз погоды. 24 ноября отмечается день преподобного Феодора Студита, исповедника. Обычно в этот день начинаются морозы, часто выпадает снег. Но, если в этот день было сыро или шел снег, то стоит ждать оттепели до 4 декабря. А если наоборот день был ясным, то вскоре начнется похолодание.

Наши предки по погоде на 24 ноября судили о предстоящей зиме. Если день был теплым, то и зима будет такой же, и наоборот.

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