В ЛНР надеются в ближайшее время согласовать вопросы открытия новых КПП на линии разграничения

Напомним, что ранее Киев в одностороннем порядке объявил об открытии КПП Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Луганской Народной Республике не оставляют надежду в ближайшее время согласовать с украинской делегацией в Контактной группе вопросы открытия КПП у Счастья и Золотого на линии разграничения. Об это на круглом столе, организованном ТАСС в онлайн-формате, заявил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего.

— Надеюсь, в ближайшие пару недель нам удастся открыть эти пункты пропуска, — ответил на соответствующий вопрос журналистов Дейнего.

При этом Дейнего отметил, что разговор об открытии новых КПП на линии разграничения будет обсуждаться на следующих переговорах Контактной группы, которые состоятся на этой неделе.

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